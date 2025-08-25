Ричмонд
У берегов Камчатки произошло новое землетрясение магнитудой 5,5

Это третьи за сутки подземные толчки в регионе магнитудой свыше 5,0.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.

«Координаты: 50.6340 северной широты, 157.6586 восточной долготы», — говорится в Telegram-канале ученых.

Землетрясение было зафиксировано в 04:05 UTC (16:05 по камчатскому времени. 07:05 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 278 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 49,6 км.

Отмечается, что это уже третьи в регионе подземные толчки магнитудой свыше 5,0 за сутки.

Ранее сообщалось, что за последние сутки специалисты зафиксировали более 30 сейсмических событий.

Напомним, 30 июля у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Оно было признано сильнейшим с 1952 года. По словам ученых, в результате подземных толчков Камчатка сдвинулась на юго-восток на 2 метра.