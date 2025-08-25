Череда геомагнитных бурь обрушится на Кубань в сентябре

Череда геомагнитных бурь обрушится на Краснодар и другие города в начале сентября. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, первые колебания магнитосферы ожидаются уже 5 сентября, они достигнут 5 баллов из 9 возможных.
После небольшой передышки, очередная магнитная буря силой 5 баллов прогнозируется на 7 сентября. Кроме того, такие возмущения магнитосферы возможны и 15 сентября.
В течение сентября геомагнитное поле Земли также будет неспокойным с 28 по 30 августа, 3, 4, 6, 8, 9, 14 и 16 сентября, однако в эти дни колебания будут меньшей силы.
Метеочувствительные жители Краснодара могут почувствовать недомогание. В зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями, проблемами с сердечно-сосудистой системой или нестабильным артериальным давлением. В дни геомагнитных возмущений могут появляться слабость, раздражительность, головные боли и снижение концентрации.
Медики рекомендуют скорректировать режим дня, избегать чрезмерных физических нагрузок, соблюдать режим сна и отдыха, а также следить за своим артериальным давлением.