Shaman и Мизулина заперлись в гримерке, а Лепс ищет деньги на свадьбу: как прошел третий день «Новой волны»

Жюри выбрали победителя «Новой волны 2025».
Третий конкурсный день «Новой волны 2025» — международного музыкального конкурса, который в этом году впервые проходит в Казани, — ознаменовался хитами «Иванушек International» и курьезными случаями. Так, певца Shaman (Ярослав Дронов) едва не утянула со сцены одна из фанаток, а после этого он около двух часов провел в гримерке вместе с возлюбленной — главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.
При этом артист Григорий Лепс появился в обществе своей невесты, 19-летней Авроры Кибы, и заявил, что ему не хватает денег на «свадьбу века». Какие звезды посетили третий день «Новой волны», что за инциденты произошли во время конкурса и кто стал победителем — в материале URA.RU.
Звезды на «Новой волне 2025».
На «Новой волне» были лазарев и КудрявцеваФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Центральным событием вечера стал трибьют-концерт группы «Иванушки International», посвященный 30-летию коллектива. Зрители услышали легендарные хиты в исполнении Григория Лепса («Тучи»), Татьяны Куртуковой («Тополиный пух») и группы «Дискотека Авария» («Ты небо»).
Перед началом программы по красной дорожке прошли известные артисты: Сергей Лазарев, Анна Асти (Анна Дзюба), Алсу (Алсу Абрамова), Ева Власова, Люся Чеботина (Людмила Чеботина) и другие. Особое внимание гостей привлек Григорий Лепс, который появился с Авророй Кибой.
Среди приглашенных гостей были замечены также жена хоккеиста Александра Овечкина — Анастасия Шубская, продюсер Яна Рудковская, видеоблогер Виктория Шелягов. Присутствовали и представители власти и бизнеса Татарстана: гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, ректор КФУ Ленар Сафин, вице-премьер Лейла Фазлеева и министр спорта Владимир Леонов.
Shaman: инцидент на сцене и два часа в гримерке с Мизулиной.
Shaman уединился с Мизулиной в гримерке после концертаФото: Илья Московец © URA.RU.
Объятия Кудрявцевой.
На «Новой волне» Shaman исполнял свою версию хита певца Евгения Белоусова «Девчонка-девчоночка». Во время репетиции исполнение Дронова услышала теле- и радиоведущая, актриса и певица Валерия Кудрявцева. Она начала пританцовывать и обняла певца.
«Браво!» — закричала Кудрявцева после того, как Shaman закончил петь. «Ярик, я говорю, вот, че петь тебе надо!» — добавила она и еще раз обняла его.
Фанатка у сцены.
После исполнения одной из песен Shaman вышел к зрителям. Он опустился на колени и протянул руку к одной из фанаток, которая стояла прямо у сцены. Та схватила его и с силой потянула в свою сторону. Вставая, певец не сразу смог высвободиться из рук фанатки. После инцидента к девушке подошли сотрудники охраны.
Два часа в гримерке с Мизулиной.
После этого случая с площадки «Новой волны» Shaman ушел, держась за руку с Мизулиной. Пара провела в гримерке не менее двух часов, пишет Starhit.
Лепс: свадьба десятилетия.
Лепс заявил о подготовке свадьбы десятилетияФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Певец Григорий Лепс заявил на музыкальном фестивале, что готовится к будущей свадьбе со своей возлюбленной Кибой и обещает устроить торжество десятилетия. Об этом артист рассказал в интервью изданию StarHit. В настоящее время он активно копит средства на предстоящее событие.
«Свадьбу века не потянем. Скопил целый миллион рублей, думаю, в “Макдоналдсе” все поместимся. Миллионов 300 (не хватает до свадьбы века, — прим. URA.RU). Вы не скинетесь, вы же удавитесь», — пошутил певец, добавив, что в связи с этим устроит «свадьбу десятилетия».
Победителем «Новой волны 2025» стал Alex Lim.
Alex Lim поучаствовал, чтобы получить удовольствиеФото: Максим Богодвид/РИА Новости.
Певец Alex Lim из Казахстана стал победителем международного музыкального конкурса. Как сообщает «Майл.ру ТВ», артист получил наивысшие оценки от жюри и обошел конкурентов из России и других стран.
Исполнитель признался, что решил участвовать в конкурсе прежде всего ради удовольствия. После победы на конкурсе Alex Lim планирует продолжить музыкальную карьеру и развиваться как артист.
Призеры конкурса.
Призеры не ожидали, что поднимутся так высоко в рейтинге жюриФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Второе место заняла российская фолк-группа «Оберег». Третье место разделили сразу два исполнителя — Jummy из России и Yernazar из Казахстана. Jummy отметил в разговоре с журналистами, что не ожидал попасть в тройку призеров, а его главной целью было подарить радость зрителям.
Родители артиста также присутствовали на финале конкурса и поделились своими впечатлениями: они признались, что всегда верили в сына и испытывают большую гордость за его успехи. По их словам, с самого детства Jummy проявлял интерес к музыке и много трудился для достижения своих целей.
Еще один призер, Yernazar, рассказал, что не рассчитывал на призовое место, поскольку по итогам первых туров находился вне лидеров — занимал 12-е и 9-е места. Однако в финальном этапе ему удалось подняться на первое место среди троих лидеров. Артист выразил благодарность жюри и зрителям за поддержку.
Полный список финалистов.
Всего в список финалистов вошло 13 исполнителей из шести стран. Жюри выбрали следующих артистов:
Теймур Ганифаев (Азербайджан);Сурен Погосян (Армения);Екатерина Мурашко (Беларусь);IRAKLI GADELIA (Грузия);Yernazar (Казахстан);Alex Lim (Казахстан);Группа «Оберег» (Россия);GEVORA (Россия);Проект SECRET ATELIER (Россия);JUMMY (Россия);Маша Фэй (Россия);Александр Филин (Россия);Елена Фрейман (Россия).
Что известно о конкурсе.
Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» был основан Игорем Крутым и Раймондом Паулсом в 2002 году. Мероприятие проводилось в Юрмале (Латвия) с 2002 по 2014 годы, после чего с 2015 по 2019 год площадка конкурса разместилась в Сочи. С 2021 года фестиваль перенесли в Сириус (Россия), а в 2025 году он впервые проводится в Казани.
Первоначально «Новая волна» создавалась как площадка для открытия новых музыкальных талантов и со временем превратилась в одно из наиболее значимых событий музыкальной индустрии Восточной Европы. Ежегодно участие в конкурсе принимают исполнители из России, Беларуси, Армении, Грузии, Азербайджана, Казахстана, а также представители европейских, латиноамериканских и африканских стран. Участники исполняют как свои песни, так и мировые хиты. Жюри оценивает выступления, а лучшие получают статуэтки «Хрустальная волна».
В Казани фестиваль проходит с 21 по 26 августа. Так, 21 августа состоялось открытие мероприятия, 22−24 августа прошли конкурсные дни, где жюри подвело итоги и назвало победителей и призеров. В пятый день «Новой волны» — 25 августа — организаторы обещают новые творческие сюрпризы и выступления приглашенных артистов.