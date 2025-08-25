Shaman и Мизулина заперлись в гримерке, а Лепс ищет деньги на свадьбу: как прошел третий день «Новой волны»

После исполнения одной из песен Shaman вышел к зрителям. Он опустился на колени и протянул руку к одной из фанаток, которая стояла прямо у сцены. Та схватила его и с силой потянула в свою сторону. Вставая, певец не сразу смог высвободиться из рук фанатки. После инцидента к девушке подошли сотрудники охраны.