Изменятся маршруты трамваев в Амурском поселке Омска

В Омске продолжается капитальный ремонт трамвайных путей в Амурском поселке.
Как в понедельник, 25 августа 2025 года, сообщили в Департаменте транспорта администрации города Омска, работы проводятся на участке путей по улице Челюскинцев, на участке от улицы 11-й Ремесленной до улицы 5-й Северной в периоды:
с 20:30 25 августа до 5:30 26 августа;с 20:30 27 августа до 5:30 28 августа;с 20:30 29 августа до 5:30 30 августа.
Движение трамваев на участке от остановочного пункта по маршрутам № 1, 4, 7 в направлении Амурского поселка в указанный период будет осуществляться до остановочного пункта «Улица 11-я Ремесленная».