Синоптики предупреждают жителей Приморья о ливнях, штормовом ветре и граде

Во Владивостоке начались проливные дожди.

Во Владивостоке начались проливные дожди. Подробности приводит Telegram-канал Amur Mash.

«Некоторые улицы захлебнулись, вместо лестниц теперь водопады», — отметили авторы публикации.

Как указали в Mash, в ближайшие дни метеорологи прогнозируют ухудшение погоды по всему Приморскому краю. Специалисты ожидают штормовой ветер, сильные дожди и выпадение града.

Не исключено повышение уровня воды в местных реках.

Стоит добавить, что с окончанием летнего сезона подобная погода должна прийти и во многие другие российские регионы. Ранее опытные садоводы в рамках эксклюзивного материала «МК» рассказали дачникам о том, как правильно подготовить свои участки к осени.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.