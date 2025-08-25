Синоптики предупреждают жителей Приморья о ливнях, штормовом ветре и граде

Во Владивостоке начались проливные дожди. Подробности приводит Telegram-канал Amur Mash.
«Некоторые улицы захлебнулись, вместо лестниц теперь водопады», — отметили авторы публикации.
Как указали в Mash, в ближайшие дни метеорологи прогнозируют ухудшение погоды по всему Приморскому краю. Специалисты ожидают штормовой ветер, сильные дожди и выпадение града.
Не исключено повышение уровня воды в местных реках.
Стоит добавить, что с окончанием летнего сезона подобная погода должна прийти и во многие другие российские регионы. Ранее опытные садоводы в рамках эксклюзивного материала «МК» рассказали дачникам о том, как правильно подготовить свои участки к осени.
