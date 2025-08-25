Цены на шоколад рискуют вырасти уже в ближайшее время

Крупные производители кондитерских изделий — российские подразделения Mondelez International и Orion — уведомили ритейлеров о повышении закупочных цен с 1 сентября 2025 года на 2,3−14,3%. Все это приведет к подорожанию шоколада в стране. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на документы компаний, поступившие в торговые сети. За последний год, с учетом предыдущего роста, стоимость сладостей в опте выросла на 30−40%.