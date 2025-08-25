В Турции озвучили условие для быстрого завершения конфликта на Украине: многое зависит от Трампа

В Турции озвучили условие для быстрого завершения конфликта на Украине. Там уверены, что многое зависит от президента США Дональда Трампа. Принятие администрацией Трампа условий России позволит завершить конфликт на Украине уже в ближайшее время. Своим мнением поделился зампредседателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу в интервью РИА Новости.
«Похоже, конфликт близится к завершению. Если команда Трампа сохранит преимущество, достигнутое за последние недели, она в значительной степени примет требования России и закончит конфликт», — резюмировал турецкий политик.
При этом Топкурулу уверен, что встреча президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможна на территории Турции. По словам политика, это станет мощным толчком к миру. Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва рассматривает Зеленского как главу киевского режима и готова вести с ним диалог о мире на Украине, правда, для этого нужны определенные условия.