Фестиваль «Вкусы России» посетили более 1,5 миллиона человек

Более 1,5 миллиона человек посетили фестиваль «Вкусы России» на ВДНХ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Более 1,5 миллионов человек посетили фестиваль «Вкусы России» на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«На ВДНХ с 14 по 24 августа прошел четвертый гастрономический фестиваль “Вкусы России” в рамках проекта “Лето в Москве”. Он стал одним из ключевых событий летнего сезона в столице и собрал более 1,5 миллионов посетителей. В мероприятии приняли участие 75 субъектов Российской Федерации, представивших свою кулинарную культуру, региональные бренды и современные гастрономические решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на одной площадке жители и гости столицы смогли за 11 дней познакомиться с гастрономическими традициями от Камчатки до Калининграда, организаторами фестиваля выступили министерство сельского хозяйства РФ и правительство Москвы. Подчеркивается, что большое число гостей подтвердили растущий интерес к региональной кухне и локальным брендам, активное участие в создании программы приняли представители бизнеса.

Кроме того, самым популярным местом стал ресторанный дворик, где работал 31 домик с блюдами и продуктами со всей России, гости пробовали сочные бургеры из воронежской мраморной говядины, традиционные вареники, а также крымские морепродукты — барабульку и стейк из акулы.