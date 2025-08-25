Фестиваль «Вкусы России» посетили более 1,5 миллиона человек

«На ВДНХ с 14 по 24 августа прошел четвертый гастрономический фестиваль “Вкусы России” в рамках проекта “Лето в Москве”. Он стал одним из ключевых событий летнего сезона в столице и собрал более 1,5 миллионов посетителей. В мероприятии приняли участие 75 субъектов Российской Федерации, представивших свою кулинарную культуру, региональные бренды и современные гастрономические решения», — говорится в сообщении.