В Татарстане стартует профилактическое мероприятие «Внимание — дети!»

Госавтоинспекция Татарстана напоминает: родителям важно постоянно напоминать детям о ПДД и показывать на собственном примере, как безопасно вести себя на дороге. Необходимо обучать детей не играть на проезжей части и переходить дорогу только по пешеходному переходу, держась за руку взрослого. Также следует выбирать безопасные маршруты до школы, планировать время и одевать детей в светлую одежду для лучшей видимости.