Певец Alex Lim из Казахстана стал победителем «Новой волны» в Казани

АСТАНА, 25 авг — Sputnik. Казахстанский исполнитель Alex Lim победил на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Казани.
Alex Lim родом из Балхаша, ему 33 года. Певец — активный участник многих вокальных конкурсов и проектов. Высшее образование певец получил в Твери, специального музыкального образования у него нет, написано на сайте конкурса.
Он стал первым представителем Казахстана в истории конкурса. Серебро получил российский фолк-проект «Оберег».
Бронзу разделили между собой российские артисты Jummy и казахстанский исполнитель Yernazar.
На участие в «Новой волне» подано более 6 тысяч заявок, в полуфинал прошли 54 артиста в возрасте от 16 до 35 лет из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Нигерии и России.
Конкурс «Новая волна» проводится с 2002 года в целях выявления и поддержки талантливых молодых исполнителей, развития международного культурного обмена в сфере эстрадной музыки, популяризации новых музыкальных произведений и исполнителей.