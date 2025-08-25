Ричмонд
Певец Alex Lim из Казахстана стал победителем «Новой волны» в Казани

Первый победитель — представитель Казахстана в истории конкурса.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 авг — Sputnik. Казахстанский исполнитель Alex Lim победил на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Казани.

Alex Lim родом из Балхаша, ему 33 года. Певец — активный участник многих вокальных конкурсов и проектов. Высшее образование певец получил в Твери, специального музыкального образования у него нет, написано на сайте конкурса.

Он стал первым представителем Казахстана в истории конкурса. Серебро получил российский фолк-проект «Оберег».

Бронзу разделили между собой российские артисты Jummy и казахстанский исполнитель Yernazar.

На участие в «Новой волне» подано более 6 тысяч заявок, в полуфинал прошли 54 артиста в возрасте от 16 до 35 лет из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Нигерии и России.

Конкурс «Новая волна» проводится с 2002 года в целях выявления и поддержки талантливых молодых исполнителей, развития международного культурного обмена в сфере эстрадной музыки, популяризации новых музыкальных произведений и исполнителей.