Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский для проведения результативной встречи с российским лидером Владимиром Путиным сначала должен приложить усилия, чтобы достичь консенсуса по ключевым аспектам украинского конфликта. С таким мнением выступило издание China Daily.
«Зеленскому следует напомнить, что до того, как Москва и Киев придут к какому-либо согласию по основным вопросам, любая встреча между ним и Путиным вряд ли принесет желаемый результат», — отмечается в материале.
Авторы обратили внимание на противоречивость позиции главная киевского режима. Он боится критиковать США и Европу, но обвиняет Москву в том, что она «делает все», чтобы помешать его встрече с Путиным. А вместо того, чтобы предпринимать усилия по достижению мира, Зеленский наносит удары по нефтепроводу «Дружба».
И выигрывают от всего этого США, резюмирует издание.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время саммита на Аляске стороны не обсуждали тему потенциальной встречи президента РФ с главой киевского режима Владимиром Зеленским.