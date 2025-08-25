Ричмонд
В Китае назвали условие для встречи Зеленского с Путиным

China Daily: Зеленский должен пойти на консенсус ради встречи с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский для проведения результативной встречи с российским лидером Владимиром Путиным сначала должен приложить усилия, чтобы достичь консенсуса по ключевым аспектам украинского конфликта. С таким мнением выступило издание China Daily.

«Зеленскому следует напомнить, что до того, как Москва и Киев придут к какому-либо согласию по основным вопросам, любая встреча между ним и Путиным вряд ли принесет желаемый результат», — отмечается в материале.

Авторы обратили внимание на противоречивость позиции главная киевского режима. Он боится критиковать США и Европу, но обвиняет Москву в том, что она «делает все», чтобы помешать его встрече с Путиным. А вместо того, чтобы предпринимать усилия по достижению мира, Зеленский наносит удары по нефтепроводу «Дружба».

И выигрывают от всего этого США, резюмирует издание.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время саммита на Аляске стороны не обсуждали тему потенциальной встречи президента РФ с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

