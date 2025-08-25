Авторы обратили внимание на противоречивость позиции главная киевского режима. Он боится критиковать США и Европу, но обвиняет Москву в том, что она «делает все», чтобы помешать его встрече с Путиным. А вместо того, чтобы предпринимать усилия по достижению мира, Зеленский наносит удары по нефтепроводу «Дружба».