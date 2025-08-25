В Челябинске после пятого этапа опрессовок 25 домов остаются без горячей воды

В Челябинске после пятого этапа массовых опрессовок без горячей воды все еще остаются жители 25 домов. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
По графику пятый этап должен был завершиться 12 августа. Но во время гидравлических испытаний обнаружили аварии.
По словам Александра Астахова, все трубы починят до конца нынешней недели.
Ранее вице-мэр предсказывал, что аварии устранят к 24 августа.
Сейчас продолжается шестой, последний этап опрессовок. Он должен завершиться 27 августа. Александр Астахов заявил, что продлений сроков на этот раз не будет, и к 1 сентября во всех домах появится горячая вода.