Автобусов — в три раза меньше: очереди на границе Беларуси с ЕС сократились

Что касается ситуации на других направлениях, то в единственном пункте пропуска на границе с Латвией — «Григоровщине» — по состоянию на 8 утра понедельника было 70 легковых автомобилей. В «Каменном Логе» стояло 300 авто, а в «Беняконях» — 170.