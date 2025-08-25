Автобусов — в три раза меньше: очереди на границе Беларуси с ЕС сократились

МИНСК, 25 авг — Sputnik. По состоянию на 8 утра понедельника, на границе Беларуси с Евросоюзом стояли 5040 легковых автомобилей, 710 фур и 48 автобусов, свидетельствуют данные Госпогранкомитета.
Самая напряженная обстановка наблюдается по-прежнему на погранпереходе «Брест» — «Тересполь», где с белорусской стороны въезда в Польшу ожидают 4500 легковушек и 43 автобуса.
Стоит отметить, что за пару дней очередь сократилась: еще в субботу здесь было почти 4,7 тысяч машин и порядка 120 автобусов.
Норма по пропуску транспортных средств на этом погранпереходе составляет 1700 машин в сутки, однако польская сторона не торопится оформлять документы на въезд. Из-за этого гражданам приходится ожидать пересечения границы около недели.
Что касается ситуации на других направлениях, то в единственном пункте пропуска на границе с Латвией — «Григоровщине» — по состоянию на 8 утра понедельника было 70 легковых автомобилей. В «Каменном Логе» стояло 300 авто, а в «Беняконях» — 170.
Кроме того, небольшое скопление автобусов наблюдалось с утра на белорусско-латвийской границе (пять автобусов).