«Гордорстрой» заявил про снос частного сектора на улице Орловской в Минске

«Гордорстрой» сказал, когда начнут сносить частный сектор на Орловской в Минске.

Источник: Комсомольская правда

«Гордорстрой» заявил про снос частного сектора на улице Орловской в Минске. Подробности озвучил директор «Гордорстроя» Сергей Панев, передает агентство «Минск-Новости».

— Мы занимаемся исключительно магистральными сетями и магистральными подъездами. Например, под нашу компетенцию попала существующая дорожная сеть, которая сегодня подлежит реконструкции и расширению. В зоне внимания — два объекта, — уточнил директор организации.

По словам Панева, один из них — это Долгиновский тракт, который намерены продлить до проспекта Машерова (подробнее мы писали здесь). Он уточнил, что указанный проект будет реализован в три этапа. Сначала вынесут трамвайные пути, устроив временное разворотное кольцо. Также предусматривается расширение участка по существующим трамвайным путям. А финальным участком будет сам перекресток от улицы Орловской до Долгиновского тракта.

— Будет производиться снос как частного домостроения, так и административных зданий, — пояснил директор «Гордорстроя».

Он уточнил, что проектная документация имеет высокую степень готовности. Как предполагается, до конца 2025 года уже будет окончательная версия.

— К первой и второй очередям мы должны приступить в сентябре — октябре 2025 года, а сносом и освобождением территории для продления Долгиновского тракта намерены заняться уже в начале 2026 года, — пояснил Сергей Панев.

Ранее ГАИ сказала о новой ромбовидной развязке в Минске.

Кроме того, «Гордорстрой» назвал участки постоянного подтопления в Минске, с которыми разберутся к середине 2026 года.

Кстати, белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в последнюю неделю августа: «Ожидается кратковременный всплеск тепла».