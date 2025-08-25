«Гордорстрой» заявил про снос частного сектора на улице Орловской в Минске. Подробности озвучил директор «Гордорстроя» Сергей Панев, передает агентство «Минск-Новости».
— Мы занимаемся исключительно магистральными сетями и магистральными подъездами. Например, под нашу компетенцию попала существующая дорожная сеть, которая сегодня подлежит реконструкции и расширению. В зоне внимания — два объекта, — уточнил директор организации.
По словам Панева, один из них — это Долгиновский тракт, который намерены продлить до проспекта Машерова (подробнее мы писали здесь). Он уточнил, что указанный проект будет реализован в три этапа. Сначала вынесут трамвайные пути, устроив временное разворотное кольцо. Также предусматривается расширение участка по существующим трамвайным путям. А финальным участком будет сам перекресток от улицы Орловской до Долгиновского тракта.
— Будет производиться снос как частного домостроения, так и административных зданий, — пояснил директор «Гордорстроя».
Он уточнил, что проектная документация имеет высокую степень готовности. Как предполагается, до конца 2025 года уже будет окончательная версия.
— К первой и второй очередям мы должны приступить в сентябре — октябре 2025 года, а сносом и освобождением территории для продления Долгиновского тракта намерены заняться уже в начале 2026 года, — пояснил Сергей Панев.
