«Гордорстрой» заявил про снос частного сектора на улице Орловской в Минске

По словам Панева, один из них — это Долгиновский тракт, который намерены продлить до проспекта Машерова (подробнее мы писали здесь). Он уточнил, что указанный проект будет реализован в три этапа. Сначала вынесут трамвайные пути, устроив временное разворотное кольцо. Также предусматривается расширение участка по существующим трамвайным путям. А финальным участком будет сам перекресток от улицы Орловской до Долгиновского тракта.