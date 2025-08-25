В Перми судебные приставы опечатали номера в гостевом доме «Дача»

В отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю поступил исполнительный документ о запрете эксплуатации здания, расположенного на шоссе Космонавтов, 323, для оказания услуг по постоянному и временному проживанию людей, в том числе под гостиницу, хостел, отель, мотель — до устранения нарушений градостроительного, жилищного, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
Во исполнение требований исполнительного документа сотрудники органов принудительного исполнения выехали к гостевому дому и опечатали 14 номеров. Собственница здания, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, предупреждена об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава. Регулярно будут проводится проверки сохранности наложенных пломб.
Отметим, что судебные споры вокруг объекта капитального строительства продолжаются не первый год. Ранее в ходе проверки надзорных и контролирующих органов было установлено, что в изначально трехэтажном здании без каких-либо разрешений была произведена реконструкция, вследствие чего появился дополнительный мансардный жилой этаж. В нарушение Жилищного кодекса РФ предприниматель разместила в здании гостиницу и предоставляла гражданам услуги по размещению, не соблюдая при этом требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.
В настоящее время в суде находится гражданское дело по иску районной администрации о признании гостевого дома самовольной постройкой и его последующем сносе.