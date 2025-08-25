В Перми судебные приставы опечатали номера в гостевом доме «Дача»

Отметим, что судебные споры вокруг объекта капитального строительства продолжаются не первый год. Ранее в ходе проверки надзорных и контролирующих органов было установлено, что в изначально трехэтажном здании без каких-либо разрешений была произведена реконструкция, вследствие чего появился дополнительный мансардный жилой этаж. В нарушение Жилищного кодекса РФ предприниматель разместила в здании гостиницу и предоставляла гражданам услуги по размещению, не соблюдая при этом требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.