В России может быть национализирован один из крупнейших грузовых авиаперевозчиков

Передача активов государству рассматривается основателем грузового авиаперевозчика как вероятный сценарий, возможно, из-за нескольких факторов. Среди них собеседники издания назвали обыски в офисе группы, вызов на допрос бывшего совладельца, снижение рынка грузоперевозок из-за конкуренции с китайскими авиакомпаниями и экономическое положение компании.
А ранее недвижимость, принадлежащая сыну Януковича в Донецке, была национализирована властями ДНР. Причиной такого решения послужила регистрация его компаний на территории Украины.