В МВД рассказали о схеме мошенников со звонками детям в онлайн-играх

Злоумышленники просят включить демонстрацию экрана, на который приходит специальный код.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники могут звонить детям по видеосвязи во время онлайн-игр и, обещая подарок или бонус на платформах, требовать включения демонстрации экрана. Предупреждение об этом опубликовало Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Опасность в том, что во время этого дети показывают экран, на который приходит специальный код. Этот код позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунту в мессенджере ребенка и к его контактам. После этого мошенники могут навредить не только ребенку, но и его друзьям», — пояснили правоохранители.

Также в МВД рассказывали, что мошенники могут просить детей делать фотографии всех приложений, установленных на телефоны их родителей. Впоследствии несовершеннолетние, следуя инструкциям злоумышленников, переводят им деньги со счетов взрослых.