МВД пресекло работу крупнейшего ресурса с персональными данными россиян

Правоохранительные органы заблокировали один из крупнейших в интернете ресурсов, где злоумышленники незаконно собирали и использовали персональные данные россиян. Благодаря этому преступлению они заработали более 66 миллионов рублей. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Мои коллеги из УБК МВД России пресекли функционирование одного из крупнейших в российском сегменте Интернета информационного ресурса, который использовался злоумышленниками для незаконного распространения персональных данных граждан Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале представителя МВД.
Отмечается, что этот ресурс располагал огромным количеством персональных данных россиян, которые были собраны на основе утечек из разных источников. Нужно отметить, что мошенники все изощреннее работают над тем, чтобы выдумать новый способ обмана россиян. Причем их жертвами чаще всего становятся пожилые люди.