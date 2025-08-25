За сутки в Ростовской области потушили девять ландшафтных пожаров

За минувшие сутки, 24 августа, пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области оперативно ликвидировали шесть техногенных пожаров, девять загораний сухой растительности и четыре дорожно-транспортных происшествия, в ходе которых был спасен один человек. На выполнение задач было направлено 284 специалиста и 71 единица техники.