Россиянам назвали признаки фишинговых ссылок: на что нужно обратить внимание

В Министерстве внутренних дел РФ назвали главные признаки фишинговых ссылок, используемых мошенниками для кражи персональных данных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Среди основных признаков опасных ссылок отмечены использование цифровых адресов вместо буквенных, появление в одной строке сразу нескольких адресов, наличие символа «@», а также некорректное написание протоколов, то есть http/https без «://».
В ведомстве рекомендуют обращать внимание на расхождение между отображаемым текстом ссылки и фактическим адресом, который отражается при наведении курсора.
«Фишинговая ссылка может быть некликабельна, но содержать подмененные символы — например, когда вместо буквы О стоит цифра 0», — уточнили в министерстве.
Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев сообщил, что чаще всего мошенники подделывают сайты доставки товаров или продажи билетов.