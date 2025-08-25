Режим работ вестибюля станции «Нарвская» меняется с 25 августа из-за ремонта

На период с 25 августа по 17 ноября по рабочим дням с 08:10 до 09:10 вход в вестибюль будет закрыт для пассажиров, а с 16:45 до 19:00 вход на станцию окажется ограничен.
При необходимости возможна корректировка указанного интервала с учетом фактического пассажиропотока, отметили в ГУП «Петербургский метрополитен». На выход станция «Нарвская» будет работать в штатном режиме.
В комитете по транспорту Петербурга уточнили, что в целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 25 августа усиливается автобусный маршрут № 205, интервал движения на котором будет сокращен до 7−10 минут.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 18 августа до 17 декабря по аналогичной причине в петербургском метро действуют ограничения при входе в вестибюль станции «Лесная».