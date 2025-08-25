Ричмонд
Следователи вскрыли самые коррумпированные отрасли Новосибирской области

В текущем году наиболее проблемными сферами стали промышленный сектор, образовательные и научные учреждения.

В Новосибирской области, по данным Следственного комитета РФ, в текущем году наиболее подвержены коррупции промышленность, образование, наука, земельные ресурсы, здравоохранение, ЖКХ, госзакупки, правоохранительные органы и бюджетная система. Об этом пишет «РБК-Новосибирск».

Количество возбужденных уголовных дел о коррупции выросло на 25% (до 246). В суды передано 81 дело, половина из которых связана со взятками. К ответственности привлекаются представители муниципальной власти, особое внимание уделяется коррупции в рамках нацпроектов.