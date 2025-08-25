100-летний юбилей отметила хабаровчанка Галина Озерова

Галина Петровна родилась в Астрахани. В военные годы училась в Астраханской области в военном училище, после была направлена на Сталинградский фронт, потом — 2-ой Белорусский. Затем ее перенаправили в Пруссию и далее в Германию. Ветеран поделилась, что была переводчиком, ранение и контузию получила под Украиной.