100-летний юбилей отметила хабаровчанка Галина Озерова

Вице-губернатор Сергей Кузнецов поздравил со 100-летним юбилеем хабаровчанку, инвалида Великой Отечественной войны Галину Озерову. Он вручил персональные поздравления от президента РФ Владимира Путина и губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, пожелал юбиляру доброго здоровья и бодрости духа, поблагодарил за трудовые подвиги, сообщает ИА AmurMedia.
Галина Петровна родилась в Астрахани. В военные годы училась в Астраханской области в военном училище, после была направлена на Сталинградский фронт, потом — 2-ой Белорусский. Затем ее перенаправили в Пруссию и далее в Германию. Ветеран поделилась, что была переводчиком, ранение и контузию получила под Украиной.
Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», юбилейными медалями.
В послевоенные годы работала начальником отдела управления хлебопекарной промышленности Сахалинской области, потом — инженером до выхода на пенсию.
Как отмечает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в нашем крае ветеранам Великой Отечественной войны доступен комплекс мер социальной поддержки и услуг, которые предоставляются за счет бюджета. Каждый год власти поддерживают ветеранов в решении их социально-бытовых проблем.