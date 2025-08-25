К нам снова приходит жара: синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

После относительно комфортных выходных с понедельника по всей территории страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха. По данным синоптиков, в течение всей рабочей недели столбики термометров будут держаться на уровне 36−39 градусов, а на юге и в пустынных районах воздух прогреется до 40 градусов.