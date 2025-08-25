Ричмонд
К нам снова приходит жара: синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 25 августа). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни, и новость вряд ли порадует любителей прохлады — жара возвращается в Узбекистан.

Источник: Vaib.Uz

После относительно комфортных выходных с понедельника по всей территории страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха. По данным синоптиков, в течение всей рабочей недели столбики термометров будут держаться на уровне 36−39 градусов, а на юге и в пустынных районах воздух прогреется до 40 градусов.

В такие дни по всей республике сохранится малооблачная и сухая погода. На севере и в пустынной зоне местами возможен усиленный ветер — до 13−18 м/с, в некоторых районах не исключён пыльный позёмок.

Погода в Ташкенте

В столице ожидается ясная и солнечная неделя. Ветер будет преимущественно восточный, 3−8 м/с. Днём температура воздуха составит 36−39 градусов, ночью — 21−24 градуса.