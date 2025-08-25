Уличный музыкант рассказал, как робот-доставщик слушал его выступление

«Я приехал петь в “Москва-Сити” и, как только я взял гитару в руки, этот робот подъехал и смотрел за мной. Он простоял около двух часов неподвижно, что удивительно», — рассказал музыкант Артем, выступающий под творческим псевдонимом Искатель.