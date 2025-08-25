Ричмонд
Уличный музыкант рассказал, как робот-доставщик слушал его выступление

В Москве робот-доставщик слушал выступление уличного музыканта два часа.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Уличный музыкант рассказал РИА Новости, как робот-доставщик в Москве неподвижно «слушал» его выступление около двух часов.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах распространилось видео, на котором уличный музыкант выступал с гитарой в районе «Москва-Сити», а в это время напротив него стоял робот-доставщик и внимательно «слушал» исполнение артиста. Видео вызвало общественный резонанс, в том числе в зарубежных соцсетях.

«Я приехал петь в “Москва-Сити” и, как только я взял гитару в руки, этот робот подъехал и смотрел за мной. Он простоял около двух часов неподвижно, что удивительно», — рассказал музыкант Артем, выступающий под творческим псевдонимом Искатель.