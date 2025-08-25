Валерий Фальков, глава Министерства науки и высшего образования России, отметил значительные достижения в области совместных исследований отечественных и китайских специалистов по термоядерному синтезу. Соответствующий материал был опубликован в официальном Telegram-канале Правительства РФ.
«Это большой шаг в исследовании термоядерного синтеза и разработки будущих технологий…», — подчеркнул Валерий Фальков.
Отмечается, что создание тороидальной камеры с магнитными катушками (токамака) стало научным прорывов, который позволил Китаю войти в число четырех мировых лидеров в данной области, наряду с Российской Федерацией, Японией и Французской Республикой.
Данные установки необходимы для удержания плазмы, разогретой до солнечной температуры.
Валерий Фальков поздравил научное сообщество с выдающимися результатами, акцентировав стратегическую важность развития двустороннего партнерства для технологического прогресса обеих стран. Министр подчеркнул, что такое взаимодействие вносит существенный вклад в укрепление научно-технического потенциала РФ и КНР.
Стоит отметить, что российско-китайское сотрудничество охватывает и экономику. Ранее эксперты сообщили о новой стратегии КНР и России, которая позволила ударить по аграриям в Соединенных Штатах.
