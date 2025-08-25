Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК России возбудит уголовное дело из-за аварийной дороги в Омской области

Бастрыкин поручил расследовать нарушения при содержании трассы «Омск-Колосовка».

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего состояния дороги «Омск-Колосовка» в Колосовском районе. Поводом стали сообщения в интернете о нарушении прав жителей на качественную инфраструктуру. Об этом сообщил 25 августа канал t.me/sledcom_omsk.

Длительное время трасса находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие повреждено, а грунтовое полотно регулярно размывает при выпадении осадков. Это затрудняет проезд транспортных средств, включая автомобили экстренных служб. Многочисленные обращения сельчан в различные инстанции не принесли результатов.

Возбудить дело и доложить о ходе расследования поручено руководителю СУ Следственного комитета РФ по Омской области Виталию Батищеву. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в регионе затопило более 280 частных участков.