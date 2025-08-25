СК России возбудит уголовное дело из-за аварийной дороги в Омской области

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего состояния дороги «Омск-Колосовка» в Колосовском районе. Поводом стали сообщения в интернете о нарушении прав жителей на качественную инфраструктуру. Об этом сообщил 25 августа канал t.me/sledcom_omsk.
Длительное время трасса находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие повреждено, а грунтовое полотно регулярно размывает при выпадении осадков. Это затрудняет проезд транспортных средств, включая автомобили экстренных служб. Многочисленные обращения сельчан в различные инстанции не принесли результатов.
Возбудить дело и доложить о ходе расследования поручено руководителю СУ Следственного комитета РФ по Омской области Виталию Батищеву. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее «КП Омск» рассказала, что в регионе затопило более 280 частных участков.