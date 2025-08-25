СК России возбудит уголовное дело из-за аварийной дороги в Омской области

Длительное время трасса находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие повреждено, а грунтовое полотно регулярно размывает при выпадении осадков. Это затрудняет проезд транспортных средств, включая автомобили экстренных служб. Многочисленные обращения сельчан в различные инстанции не принесли результатов.