«Ъ»: основатель группы «Волга-Днепр» хочет передать бизнес государству

Основатель грузовой компании «Волга-Днепр» Алексей Исайкин сообщил о возможном переходе компании под контроль государства. Решение по этому вопросу может быть принято до конца текущего года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова Исайкина.
Исайкин подчеркнул, что «партнерство с правительством Москвы» продемонстрировало актуальность и востребованность возможностей «Волга-Днепра» для государственных нужд.
В 2022 году авиакомпания «Волга-Днепр» начала осуществлять регулярные грузовые авиаперевозки между Москвой и другими городами России, а также в зарубежные страны. Отмечается, что оставшийся в собственности компании самолет Ан-124 может быть интересен Минобороны, ведомство будет использовать его для собственных нужд.
Ранее KP.RU сообщил, что крупнейший производитель вина перешел в собственность государства. Отмечается, что речь идет о компании «Кубань-Вино».