«Ъ»: основатель группы «Волга-Днепр» хочет передать бизнес государству

В 2022 году авиакомпания «Волга-Днепр» начала осуществлять регулярные грузовые авиаперевозки между Москвой и другими городами России, а также в зарубежные страны. Отмечается, что оставшийся в собственности компании самолет Ан-124 может быть интересен Минобороны, ведомство будет использовать его для собственных нужд.