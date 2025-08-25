Приставы закрыли производство в отношении Земфиры* после погашения долгов

Ранее певице отказали в рассмотрении жалобы об исключении из реестра иноагентов. Земфиру* включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте заявили, что она открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации.