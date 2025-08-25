Приставы закрыли производство в отношении Земфиры* после погашения долгов

Приставы закрыли исполнительное производство в отношении певицы Земфиры* по неоплаченной коммуналке после погашения долгов. Соответствующие судебные материалы опубликовали в понедельник, 25 августа.
Сообщается, что артистка погасила все долги по коммунальным услугам. Отмечается, что сумма долга составляла более 2900 рублей, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что певицу Земфиру* вместе с актрисой Чулпан Хаматовой внесли в базу украинского сайта «Миротворец»**. Мнение о том, что это произошло из-за сумасшествия его создателей, высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Ранее певице отказали в рассмотрении жалобы об исключении из реестра иноагентов. Земфиру* включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте заявили, что она открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.