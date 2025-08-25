Рита Дакота, скрывающая гражданство РФ, экстренно избавилась от дорогих квартир в Москве

«Маргарита Белогай (настоящее имя Дакоты — прим. URA.RU) избавилась одним днем от двух объектов: жилья в ЖК “Сердце столицы” на Шелепихинской набережной (площадь 45,7 квадратных метра, на рынке стоит примерно 32 млн рублей) и офисного помещения в ЖК “Савеловский Сити” (площадь 40,4 кв. м, на рынке стоит в районе 12 млн рублей)», — передает Shot, ссылаясь на данные по сделкам. Через некоторое время певица снова за день оформила сделки по продаже еще двух квартир на 31-м этаже в ЖК «Савеловский Сити» (64 млн рублей). Там певица жила до отъезда из России в 2023 году.