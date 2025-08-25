Главные новости 25 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 августа 2025.
Спасатели обнаружили пропавшую на Итурупе группу туристов
Фон дер Ляйен объяснила, почему ЕС заключил торговое соглашение с США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подписал торговое соглашение с США, так как отказ от него стал бы «праздником для Москвы и Пекина». По ее словам, сделка обеспечит предсказуемость для производителей из Европы и позволит избежать участия в торговой войне.
В МЧС Киргизии предупредили о сложностях с отправкой дрона для поиска Наговициной
Отправка беспилотника к месту нахождения альпинистки из России Натальи Наговициной на пике Победы может не состояться из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Киргизии. Женщина находится на пике Победы на высоте около 7200 метров с 12 августа и не может двигаться из-за перелома ноги.
Вэнс назвал причину отказа США от новых санкций против Китая
Вице-президент США Джей ди Вэнс объяснил, что США отказались вводить пошлины в отношении КНР за продолжение торговых отношений с Россией, так как китайский импорт уже облагается высокими тарифами. Размер пошлин на товары из Китая достигает 54%. Политик уточнил, что Вашингтон продолжает убеждать Пекин отказаться от сотрудничества с Москвой.
Посол США осудил Макрона за антисемитизм во Франции
Посол США во Франции Чарльз Кушнер обратился к французскому президенту Эммануэлю Макрону с письмом, в котором заявил о росте антисемитизма в стране и недостаточных усилиях властей для устранения этого. Посол упрекнул лидера Франции в поддержке Палестины и разжигании насилия.