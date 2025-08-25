Главные новости 25 августа 2025 года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подписал торговое соглашение с США, так как отказ от него стал бы «праздником для Москвы и Пекина». По ее словам, сделка обеспечит предсказуемость для производителей из Европы и позволит избежать участия в торговой войне.