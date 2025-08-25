Восемь жителей Курска воссоединились с семьей после возвращения с Украины. Фото

Сразу после прибытия всех вернувшихся осмотрели врачи. По словам Хинштейна, один из мужчин получил ранение в оккупированном селе, когда попал под обстрел, выйдя за водой. В дальнейшем к работе приступят соцработники. Они помогут восстановить утраченные документы, а также оформить все положенные выплаты, включая президентские выплаты в размере 65 тысяч рублей.