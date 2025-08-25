Ричмонд
Восемь жителей Курска воссоединились с семьей после возвращения с Украины. Фото

В Курск прибыли восемь жителей Суджи и Суджанского района, возвращенных с территории Украины. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Все прибывшие были встречены специалистами и волонтерами (архивное фото).

В Курск прибыли восемь жителей Суджи и Суджанского района, возвращенных с территории Украины. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Восемь человек, возвращённых в результате переговорного процесса, прибыли в Курск!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Все прибывшие были встречены специалистами и волонтерами, которые оказали необходимую помощь по размещению и обеспечению первоочередных нужд.

Сразу после прибытия всех вернувшихся осмотрели врачи. По словам Хинштейна, один из мужчин получил ранение в оккупированном селе, когда попал под обстрел, выйдя за водой. В дальнейшем к работе приступят соцработники. Они помогут восстановить утраченные документы, а также оформить все положенные выплаты, включая президентские выплаты в размере 65 тысяч рублей.

Из восьми вернувшихся трое — мужчины, четверо — женщины. Возраст всех прибывших — от 64 до 75 лет. Двое уже были встречены родственниками, остальные получили временное жилье, а также спальные места, продукты питания, вещи первой необходимости и одежду. Хинштейн отметил, что намерен лично навестить вернувшихся жителей.

Возраст всех прибывших — от 64 до 75 лет telegram-канал Александра Хинштейна

