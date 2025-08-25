Водителей могут оштрафовать за езду без включенных днем фар

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Все транспортные средства должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями с 25 августа по 5 сентября, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В этот период проходит традиционная акция ГАИ «Внимание — дети!».
Цель специального комплекса мероприятий — привлечь внимание к детской дорожной безопасности и предотвратить ДТП с участием юных пешеходов. Тем более, что за семь месяцев текущего года на дорогах страны погибли 17 несовершеннолетних (из них 11 были пассажирами, четверо — пешеходами, двое — водителями), еще 253 ребенка получили травмы.
«В указанный период сотрудниками столичной Госавтоинспекции проводится комплекс мероприятий, направленный на разъяснение требований ПДД детям, их родителям, а также водителям», — отметили в столичной ГАИ.
Напомним, правила дорожного движения предусматривают два периода года, когда транспорт должен передвигаться с включенными фарами в дневное время: перед летними каникулами с 25 мая по 5 июня, а также в преддверии нового учебного года — с 25 августа по 5 сентября.
Штраф за выключенный свет фар в период действия особых мероприятий может составлять до трех базовых величин — сейчас это 126 рублей. В первый раз водителю могут вынести предупреждение.