Прокуратура выявила нарушения в сфере госзакупок в Бердске под Новосибирском

Надзорные мероприятия показали, что государственное образовательное учреждение допустило отклонения от требований федерального законодательства. В частности, учреждение не обеспечило необходимый объем договоров с представителями малого бизнеса, составляющий 25% от совокупной стоимости всех закупок.