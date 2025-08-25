Прокуратура выявила нарушения в сфере госзакупок в Бердске под Новосибирском

В качестве наказания нарушителю назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.
В ходе прокурорской проверки в Бердске выявлены несоблюдения законодательных норм, регулирующих контрактную систему в области госзакупок.
Надзорные мероприятия показали, что государственное образовательное учреждение допустило отклонения от требований федерального законодательства. В частности, учреждение не обеспечило необходимый объем договоров с представителями малого бизнеса, составляющий 25% от совокупной стоимости всех закупок.
После проверки прокуратура Бердска инициировала административное дело по ч. 11 ст. 7.30.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данная статья предусматривает ответственность за несоблюдение установленного объема закупок у малого бизнеса.
Контрольное управление Новосибирской области согласилось с доводами прокуратуры. В результате рассмотрения дела ответственное должностное лицо признано виновным в совершении административного проступка.
В качестве меры пресечения нарушителю назначен штраф в размере 40 000 рублей.