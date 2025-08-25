В РФ пресекли незаконный оборот персональных данных через информсервис

Сотрудники правоохранительных органов пресекли работу в России одного из крупнейших информационных ресурсов, который использовался для незаконного распространения персональных данных россиян. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Сервис имел в своем распоряжении большое количество данных, собранных после утечек из различных структур. Эти сведения незаконно использовали коммерческие организации, детективные и коллекторские агентства. Базой также пользовались мошенники, которые использовали конфиденциальную информацию для последующего хищения у граждан РФ денежных средств.
«По поисковым запросам пользователям предоставлялись подробные досье на граждан, содержащие анкетные и паспортные данные, сведения об адресах проживания и местах работы, доходах, кредитной истории, а также большое количество других уникальных записей», — пояснила Волк.
Получить доступ к информсервису можно было посредством специализированной программной оболочки через веб-форму или интерфейс АPI. Стоимость зависела от объема услуг и статуса клиента. Зачастую она превышала один миллион рублей в месяц.
Клиенты из-за высокой цены подписки перепродавали доступ к сервису через объявления в специализированных Telegram-каналах и на форумах в даркнете, что повышало угрозу распространения персональных данных россиян неограниченному кругу лиц.
Предполагаемый организатор криминальной схемы и его сообщник задержаны на территории Московского региона.
В ходе обысков правоохранители изъяли средства связи, компьютерную технику, серверное оборудование с базами данных общим объемом более 25 терабайт, а также документацию.
Владелец сервиса и главный технический администратор взяты под стражу. Установлено, что с декабря 2024 года только на два счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц поступило более 66 млн рублей. Идет проверка данных о более чем двух тысячах пользователей сервиса.
Параллельно с ФСБ предпринимаются меры по выявлению возможных иностранных соучастников, включая представителей спецслужб. Идет работа по ликвидации рисков дальнейшей утечки персональных данных граждан РФ.
Ранее сообщалось, что спецслужбы РФ пресекли 18 терактов, готовившихся в местах массового пребывания людей.