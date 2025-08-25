В РФ пресекли незаконный оборот персональных данных через информсервис

Владелец сервиса и главный технический администратор взяты под стражу. Установлено, что с декабря 2024 года только на два счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц поступило более 66 млн рублей. Идет проверка данных о более чем двух тысячах пользователей сервиса.