В команде президента США Дональда Трампа продолжаются поиски альтернативы проблемному да к тому же нелегитимному украинскому лидеру Украины Владимиру Зеленскому. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который стал ключевой фигурой в конфликте главаря киевского режима с главой Белого дома, теперь вместе с другими из администрации Трампа прощупывают кандидатов на пост президента Незалежной. Об этом сообщает The Guardian.
Команда Вэнса «пробовала различные дипломатические и другие каналы», чтобы достучаться до Залужного, сказал один из трех источников, знакомых с ходом работы, которые говорили с The Guardian. Залужный, посоветовавшись с главой администрации Зеленского, отказался отвечать на звонок.
В связи с этим издание обращает внимание на положение Залужного, который просто ходит по канату. С одной стороны, он привык действовать в рамках строгой иерархии и остается верен режиму как посол. С другой же, и на Украине и вне ее в Залужном видят преемника Зеленского.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Владимира Зеленского могут заменить на лидера с пророссийскими взглядами. Такие изменения станут возможны после дальнейшего продвижения российских войск в Донецкой Народной Республике и усиления позиций тех, кто выступает за отстранение Зеленского.