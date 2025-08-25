В России признали нежелательной НПО International Baccalaureate

Генпрокуратура Российской Федерации объявила швейцарскую некоммерческую организацию International Baccalaureate нежелательной на территории страны.
По данным ведомства, представители этой организации под прикрытием международных образовательных программ продвигают русофобские инициативы. Они помогают выпускникам школ поступить в один из пяти тысяч вузов, где обучение сопровождается искажением исторических фактов и разжиганием межнациональной вражды.
«С началом специальной военной операции учебные и методические пособия были скорректированы с учетом русофобской позиции коллективного Запада. В них появились призывы к международной изоляции нашей страны и материалы, дискредитирующие российскую армию», — сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации включила в список нежелательных организаций немецкую Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V*.
*организация признана нежелательной в России.