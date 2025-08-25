Задержки и отмены: что происходит с авиарейсами в России 25 августа 2025 года, онлайн-табло

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 24 августа были отменены 90 рейсов на вылет за 20 часов ограничений, еще около 80 задержались более чем на два часа, а 42 рейса были направлены на запасные аэродромы. Хотя ограничения в большинстве аэропортов были сняты, их последствия продолжают влиять на расписание 25 августа.