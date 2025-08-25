Суд постановил снести самострои в севастопольском заказнике «Байдарский»

Суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры о демонтаже незаконных строений на территории заказника «Байдарский». Решение вступило в законную силу.
В рекреационной зоне заказника юридическое лицо разместило 23 строения, включая беседки для пикников, «домики» для отдыха и деревянный помост, нарушив режим охраны особо охраняемой природной территории.
Прокуратура выявила незаконное использование земель для рекреации в Севастополе и подала иск в Балаклавский суд, требуя прекратить незаконную деятельность и демонтировать самовольные постройки.
Ответчик попытался оспорить решение суда первой инстанции, но Севастопольский городской суд не принял его доводы. Апелляционная жалоба организации была отклонена, и решение суда по иску прокурора осталось в силе.