Рита Дакота молниеносно продала недвижимость в Москве на ₽141 млн, оставив только кладовку

Не так давно Рита Дакота вся в слезах рассказала подписчикам, что завершает музыкальную карьеру. Дело в том, что в России выступать ей больше нельзя. По её словам, она потеряла «свою миссию, цель, смысл жизни, возможность служить людям», добавив, что в ближайшие несколько лет ей будет тяжело «не свихнуться от боли». И деньги тут не причём, поскольку у неё и без концертов их полно, ведь певица владеет бизнесом за границей.