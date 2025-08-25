СМИ: Рита Дакота продала свою недвижимость в России на 141 миллион рублей

Певица Рита Дакота продала свою недвижимость в Москве на сумму 141 миллион рублей. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
Сообщается, что артистка одним днем продала два объекта: квартиру в ЖК «Сердце столицы» за 32 миллиона рублей и офисное помещение в ЖК «Савеловский сили» за 12 миллионов рублей. Помимо этого, позже Дакота снова за день оформила сделки по продаже еще двух квартир на 31-м этаже в ЖК «Савеловский Сити» общей суммой 64 миллиона рублей.
Впоследствии Дакота также продала квартиру в ЖК «Павелецкая Сити» за 25 миллионов рублей и машину BMW X6 XDRIVE40D 2020 года, стоимость которой на рынке оценивается в 8 миллионов. В России у Риты Дакоты теперь остались лишь кладовка и парковочное место, отмечается в публикации.
До этого в СМИ сообщили, что Рита Дакота скрывает, что получила гражданство России. По информации Telegram-каналов, певица получила российский паспорт 22 декабря 2022 года. В июле 2023 года, после заключения брака, она переоформила документы и взяла фамилию Белогай. Однако в 2023 году артистка переехала в США, где продолжила представляться белоруской.
Также Дакота в соцсетях объявила о завершении музыкальной карьеры в России, где ей больше «нельзя выступать». Она вместе с семьей покинула страну после начала специальной военной операции на Украине. Дакота добавила, что больше не может выступать в месте, где «осталась ее душа».