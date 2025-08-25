Туристы пожаловались на огромное количество медуз в Азовском море

Отдых на Азовском побережье оказался омрачен нашествием медуз. Туристы, выбравшие для отпуска курортный поселок Кучугуры в Темрюкском районе, столкнулись с аномальным скоплением этих морских обитателей. Пляжи оказались буквально усыпаны тысячами медуз, выброшенных на берег. По словам отдыхающих, купаться в море из-за медуз практически невозможно.
Местные жители отмечают, что в районе Таганрогского залива накануне поднялись большие волны и медуз там не встречали, также чистое море было в районе станицы Должанской в сторону косы.
Количество медуз у берегов Азовского моря динамично и меняется в зависимости от направления ветра. Смена ветра может как пригнать медуз к берегу, так и унести их в открытое море, временно облегчив ситуацию для отдыхающих.
Ранее сообщалось, что Черное море выигрывает у Азовского в температурной гонке.