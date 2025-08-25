МВД заблокировало крупнейший сайт с персональными данными россиян. Видео

В ответ на поисковые запросы пользователям предоставлялись развернутые досье на физических лиц, включающие персональные и паспортные данные, информацию о местах проживания и трудоустройства, уровне дохода, кредитной истории и другие уникальные сведения. Доступ к платформе осуществлялся через специализированное программное обеспечение посредством веб-формы или API-интерфейса.