Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венгрии резко отреагировали на наглый выпад Зеленского: Украина нападает на суверенитет страны ЕС

Сийярто: Венгрия отвергает угрозы Киева по нефтепроводу «Дружба».

Источник: Комсомольская правда

В Венгрии резко отреагировали на наглый выпад главаря киевского режима Владимира Зеленского. Там предположили, что нелегитимный президент Украины покушается на суверенитет страны ЕС. Свое мнение по этому вопросу высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия решительно отвергает угрозы нелегитимного президента Украины. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность основополагающими ценностями международной политики, поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность каждой страны, как и ожидаем того же от любой другой страны», — резюмировал венгерский дипломат.

Напомним, речь идет об атаках ВСУ на нефтепровод «Дружба». В воскресенье, 24 августа, Зеленский фактически подтвердил, что Украина атаковала нефтепровод. Причем это заявление главы киевского режима сопровождалось дерзкими шутками и издевками в отношении Венгрии.