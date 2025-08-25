В Венгрии резко отреагировали на наглый выпад Зеленского: Украина нападает на суверенитет страны ЕС

«Венгрия решительно отвергает угрозы нелегитимного президента Украины. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность основополагающими ценностями международной политики, поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность каждой страны, как и ожидаем того же от любой другой страны», — резюмировал венгерский дипломат.
Напомним, речь идет об атаках ВСУ на нефтепровод «Дружба». В воскресенье, 24 августа, Зеленский фактически подтвердил, что Украина атаковала нефтепровод. Причем это заявление главы киевского режима сопровождалось дерзкими шутками и издевками в отношении Венгрии.