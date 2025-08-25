На новой ледовой арене в Нижнем Новгороде будут продавать пиво

В новом ледовом дворце, который вот-вот достроят в Нижнем Новгороде, будут продавать пиво. Об этом сообщили на предсезонной пресс-конференции ХК «Торпедо», для которой дворец станет домашней ареной.
Как рассказал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга, пенный напиток будут продавать в специально отведенных зонах. Здесь же его можно будет употребить, а вот в чашу проносить нельзя.
— Этот опыт работает в других городах, эксцессов нет. И это важная часть коммерческой составляющей, — сказал Забуга.
Строительство ледовой арены на Стрелке будет завершено до конца 2025 года. В настоящее время продолжается отделка фасада и внутренних помещений Ледового дворца. На главной арене уже установлены зрительские места, борты, медиакольцо и медиастрока. Также продолжаются работы в подтрибунных помещениях. Инженерные сети практически готовы к работе, завершена установка лифтов.
Первые матчи после открытия здесь проведет ХК «Чайка» при пяти тысячах зрителей, а когда арену «обкатают», состоится большое открытие матчем «Торпедо» при 12 тысячах болельщиков.