На новой ледовой арене в Нижнем Новгороде будут продавать пиво

Строительство ледовой арены на Стрелке будет завершено до конца 2025 года. В настоящее время продолжается отделка фасада и внутренних помещений Ледового дворца. На главной арене уже установлены зрительские места, борты, медиакольцо и медиастрока. Также продолжаются работы в подтрибунных помещениях. Инженерные сети практически готовы к работе, завершена установка лифтов.