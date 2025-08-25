Красноярский край вошел в топ-15 регионов с самыми высокими расходами на ЖКУ

Согласно исследованию экспертов «РИА Новости», Красноярский край занял 15-е место в рейтинге регионов России по доле расходов семей на жилищно-коммунальные услуги. На оплату коммуналки и топлива среднестатистическая семья в крае тратит 11,2% от общего объема потребительских расходов.
Как показывают данные исследования, ежемесячные затраты на ЖКУ в крае составляют в среднем 6 823 рубля на семью. Этот показатель также вывел регион на 15-ю позицию в антирейтинге по абсолютным расходам на коммунальные услуги.
Наибольшая нагрузка на семейные бюджеты отмечается в Бурятии (13,1%), Магаданской (13,5%) и Новгородской (13,6%) областях. Самые высокие абсолютные платежи зафиксированы на Камчатке (10 605 ₽), в Москве (10 875 ₽) и Магаданской области (11 253 ₽).
Эксперты отмечают, что высокие показатели расходов на ЖКУ в Красноярском крае связаны с климатическими особенностями региона, требующими интенсивного отопления в зимний период, а также с транспортной логистикой, влияющей на стоимость доставки топлива в северные и удаленные территории.