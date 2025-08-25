В Новосибирске двое бывших мужей «воюют» за детей проститутки

Мужчины узнали, что экс-супруга продает свое тело за деньги, доказав этот факт они надеются, что суд встанет на их сторону.
Два отца в Новосибирской области судятся с бывшей женой за право жить с детьми. Об этом сообщает Сиб.фм.
Они утверждают, что женщина, ранее судимая по экстремистской статье, занимается проституцией и представляет опасность для детей. Мужчины собрали доказательства ее незаконной деятельности и надеются, что это поможет им выиграть дела о месте жительства детей. Женщина отрицает обвинения, называя свою «новую профессию» временной мерой.
Судебные процессы продолжаются.