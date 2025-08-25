58-летний новосибирец выпил и рухнул в траншею в микрорайоне Ясный берег

Вчерашним вечером на улице Ясный берег случилось происшествие. Команда «Вега-1» из спасательного отряда МАСС отреагировала на вызов, где обнаружила мужчину 1967 года рождения. Он, находясь в нетрезвом виде, упал в вырытую траншею, предназначенную для ремонтных работ на теплотрассе.