Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

58-летний новосибирец выпил и рухнул в траншею в микрорайоне Ясный берег

Сибиряку потребовалась помощь сотрудников МАСС.

Сибиряку потребовалась помощь сотрудников МАСС.

Вчерашним вечером на улице Ясный берег случилось происшествие. Команда «Вега-1» из спасательного отряда МАСС отреагировала на вызов, где обнаружила мужчину 1967 года рождения. Он, находясь в нетрезвом виде, упал в вырытую траншею, предназначенную для ремонтных работ на теплотрассе.

Согласованные действия спасателей позволили поднять мужчину и передать его врачам скорой помощи для оказания необходимой помощи. К счастью, травмы оказались несерьезными, и после осмотра мужчина был отпущен под наблюдение медиков.

Данный случай еще раз напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности, особенно в темное время суток и вблизи строительных объектов.