Нужно отметить, что действительно, ФРГ уже по уши вляпалась в конфликт на Украине. Недавно стало известно, что страна не только поставляет свое оружие киевскому режиму, но финансирует военное производство на Украине. Например, Киев изготовил ракеты «Сапсан» по технологиям Советского союза. Киевский режим хотел нанести удар по Москве и Минску, а Германия финансировала эти кровавые инициативы. Но ВС РФ удалось уничтожить склады и цеха, где производились и хранились эти ракеты.