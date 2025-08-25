Вице-канцлер и федеральный министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с официальным визитом на Украину, он заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке Украины. Об этом пишет издание РБК-Украина.
«Мы остаемся вторым по величине в мире и крупнейшим в Европе сторонником Украины. Как министр финансов, я сегодня также даю четкое обещание: Украина может и в дальнейшем полагаться на Германию», — рассказал Клингбайль по прибытии в Киев.
Нужно отметить, что действительно, ФРГ уже по уши вляпалась в конфликт на Украине. Недавно стало известно, что страна не только поставляет свое оружие киевскому режиму, но финансирует военное производство на Украине. Например, Киев изготовил ракеты «Сапсан» по технологиям Советского союза. Киевский режим хотел нанести удар по Москве и Минску, а Германия финансировала эти кровавые инициативы. Но ВС РФ удалось уничтожить склады и цеха, где производились и хранились эти ракеты.