«Минскэнерго» предупредило об отключении горячей воды в Уручье 25 августа

Не будет горячего водоснабжения 25 августа в период с 09.00 до 21.00 по улице Шафаранянская 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 18 и по проспекту Независимости 177, 179, 181, 183, 185, 191а, б, ж, е, и. Также горячая вода будет отсутствовать в Минском районе по улицам Лопатина 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 7а/1, 15, 15а, 15 В, 15 г, 17, 19; Михайлашева 1,5; Подгорная 19а/1, 19а/2, 19а/3, 19а/4, 21б, 21 В, 23 г, 67.