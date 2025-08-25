«Минскэнерго» предупредило об отключении горячей воды в Уручье 25 августа. Подробности сообщили в пресс-службе организации «Минскэнерго».
В организации акцентировали внимание на том, что в понедельник, 25 августа, будут проводиться ремонтные работы для обеспечения надежного теплоснабжения в зимний период. В связи с указанными работами в период с 09.00 до 21.00 будет отключена горячая вода у жителей микрорайона «Уручье».
В частности, горячее водоснабжение будет отключено по улицам Острошицкая 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17/1, 21, 23; Городецкая 2, 3, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11/1. 11/2, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 32, 32а, 34, 36/1, 36/2, 38, 40, 40а, 44, 54, 56, 58, 60, 62,64, 66, 68,70.
Кроме того, горячую воду отключат по улицам Гинтовта 3, 4, 5, 5 а, б, в, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 В, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 48, 50; Ложинская 4, 5, 7, 9, 14, 15,16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24; Уручская 1, 2,3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 15, 17.
Не будет горячего водоснабжения 25 августа в период с 09.00 до 21.00 по улице Шафаранянская 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 18 и по проспекту Независимости 177, 179, 181, 183, 185, 191а, б, ж, е, и. Также горячая вода будет отсутствовать в Минском районе по улицам Лопатина 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 7а/1, 15, 15а, 15 В, 15 г, 17, 19; Михайлашева 1,5; Подгорная 19а/1, 19а/2, 19а/3, 19а/4, 21б, 21 В, 23 г, 67.